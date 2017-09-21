Google купила часть компании HTC за 1,1 млрд долларов

Два гиганта - Google и HTC - объявили официально о завершении сделки, в результате которой R&D-подразделение "Powered by HTC" стало частью Google. Это подразделение и ранее работало с Google, занимаясь разработкой смартфонов Pixel.

Согласно другой части сделки Google получит неэксклюзивную лицензию на интеллектуальную собственность HTC.

Сама же Google обязалась "вложить" свыше 1,1 миллиарда долларов в проблемную компанию, которая в последние девять кварталов терпит убытки, сообщает korrespondent.net

Также сообщается, что компания HTC будет заниматься созданием как Pixel для Google, так и продолжит разработку смартфонов под собственным брендом. И в настоящее время, по слухам, компания занимается разработкой следующей флагманской модели, которая сменит в скором времени HTC U11.

Презентация нового флагмана ожидается до конца этого года.