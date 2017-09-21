Дело Андрея Брагуцы: 10 полицейских обвиняют в бесчеловечном поведении

Еще десять полицейских обвиняют в бесчеловечном и унижающем достоинство поведении в рамках дела о смерти Андрея Брагуцы. Их допросили и выдвинули обвинение накануне вечером.

Как сообщил прокурор Ион Карачуян, подследственные являются сотрудниками изолятора временного содержания столичной полиции, где находился Брагуца. Карачуян уточнил, что были изучены видеоматериалы шести камер наблюдения за 160 часов пребывания Брагуцы в заключении. Таким образом, было установлено, что Брагуца спал в камере раздетый на кровати без матраса, ему не давали даже воды.

4 сентября по делу Брагуцы задержали еще пятерых - троих полицейских и двоих сокамерников умершего. Кроме того, неделю назад, генеральный прокурор Эдуард Харунжен потребовал наказать за нарушение уголовно-процессуального кодекса судью Юрия Обаду и прокурора Ивана Филимона, которые вели уголовное дело Брагуцы.

Андрея Брагуцу задержали 15 августа за оскорбление патрульных полицейских. Он скончался 26 августа в больнице тюрьмы Прункул от гнойной пневмонии.





