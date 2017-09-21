Андриан Канду: Доклад Kroll-2 будет представлен в ноябре

Доклад Kroll-2 находится на стадии разработки и будет готов в ноябре. Об этом заявил спикер Андриан Канду в эфире ток-шоу "Фабрика". Председатель парламента также отметил, что, когда у него будет доступ к отчету, он будет настаивать, чтобы документ обнародовали.

"Во время единственного заседания, которое состоялось полгода назад, я и премьер-министр сообщили представителям Kroll и даже настояли на том, чтобы отчет, который они составляют, был опубликован, чтобы общество, наши партнеры, и все, кто в этом заинтересованы, смогли увидеть результаты расследования", - сказал Андриан Канду.



Канду объяснил, как работает межведомственная платформа, созданная для возврата находящихся за границей похищенных активов.



"Представители Kroll предложили стратегию, согласно которой наши органы уголовного преследования и прокуратура должны обратится в судебные инстанции Швейцарии, Кипра и стран Балтии. Некоторые подобные действия предполагают дополнительные затраты на адвокатов и юристов, а некоторые даже вынуждают правительство вступать в конфронтацию с рядом стран", - сообщил председатель парламенты.



На сайте минфина есть электронное табло, на котором отображаются возвращенные из украденных денег суммы. На сегодняшний день удалось возвратить около миллиарда леев.





