Павел Филип провел рабочую встречу с президентом Турции

Развитие молдавско-турецких отношений и перспективы двустороннего сотрудничества стали темами, которые обсуждались на встрече премьер-министра Республики Молдова Павла Филипа с президентом Турецкой Республики Реджепом Тайипом Эрдоганом. Встреча состоялась в контексте 72-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, сообщает МОЛДПРЕС со ссылкой на Бюро правительства по связям с прессой.

В ходе обсуждений стороны дали оценку двустороннему диалогу, который подтвержден и визитами на высоком уровне. В контексте, глава правительства поблагодарил президента Эрдогана за предоставленную нашей стране помощь в сферах здравоохранения, окружающей среды и образования посредством ряда проектов, которые внедряются в Молдове Турецким Агентством по сотрудничеству и развитию.

Особенно премьер-министр отметил проекты по модернизации инфраструктуры, способствующие росту уровня жизни населения Гагаузии, уточнив, что этот регион является «мостом дружбы» между Республикой Молдова и Турцией.

Собеседники также отметили активизацию торгово-экономических отношений и выступили за их дальнейшее развитие. В этом направлении стороны отметили значимость Соглашения о свободной торговле между Молдовой и Турцией и возможность продолжения обсуждений на платформе совместной Межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству.

Вместе с тем, стороны выразили готовность подписать ряд стратегических документов, которые поспособствуют консолидации двусторонних отношений, среди которых: Совместная декларация об учреждении Совета по стратегическому сотрудничеству на высоком уровне и Соглашения об особом пропускном режиме граждан двух стран на основании паспортов.







