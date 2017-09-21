В Украине грабители пытали до смерти семью пенсионеров

В Виннице были зверски убиты двое пенсионеров. В совершении преступления подозреваются двое ранее судимых мужчин, сообщает местное издание "20 хвилин".

Во вторник, 19 сентября, утром спасатели тушили пожар в доме на улице Пластова. Во время тушения спасатели и обнаружили обгоревшие тела двух человек с явными признаками насильственной смерти.

В полицию сообщили, что на телах погибших были следы побоев, кроме того у мужчины были связаны руки. В доме было все перевернуто - разрезанные мягкие игрушки, разбросанные вещи, перевернуты кровати.

Выяснилось, что погибшими оказались хозяева дома - 76-летний мужчина и его 68-летняя жена, сообщает korrespondent.net

«Отработав ближайшее окружение погибших пенсионеров, полицейские установили, что накануне трагедии они продали дом. Правоохранители приняли все меры для раскрытия этого резонансного преступления. Несмотря на то, что значительная часть вещественных доказательств, которые бы помогли выявить злоумышленников, была уничтожена во время пожара, полицейским удалось напасть на их след. В течение суток в результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий оперативники задержали на территории областного центра одного правонарушителя, а затем и второго», - рассказал и.о. руководителя полиции Винницкой области Сергей Сокиран.

Это были ранее судимые 46-летний и 35-летний жители. Старший из них сидел за покушение на убийство, а младший - за убийство и изнасилование.

По информации полиции, старший из мужчин сожительствовал с риэлтором, которая занималась соглашением продажи дома пострадавших. Женщина рассказала ему, когда подпишут соглашение.

«Найдя себе сообщника, мужчина подготовился к преступлению. За несколько дней до этого они отравили собаку супругов, а в ночь на 19 сентября проникли к ним в дом. Хозяина связали и жестоко избили, он умер от асфиксии кровью, жена его также погибла от многочисленных побоев. Чтобы скрыть следы преступления, решили поджечь дом», - сообщили в полиции.

Нашли ли деньги, правоохранители еще не знают. Подозреваемые задержаны, возбуждено дело по статье убийство, которая предусматривает пожизненное заключение.

Следствие продолжается.