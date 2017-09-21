В столице задержаны четверо человек за употребление наркотиков

Несколько жителей столицы попали в полицию по подозрению в хранении и употреблении наркотиков. Рейды по Кишинёву прошли минувшим вечером.

Первым задержали 47-летнего таксита, который повёл себя неадекватно во время проверки документов. В ходе обысков у мужчины обнаружили пакетик с неизвестным веществом.

Ещё двух мужчин с пакетиками, в которых было подозрительное вещество, задержали на улице Чуфля.

Кроме того, во время патрулирования улицы Букурешь, правоохранители задержали мужчину, который был под действием наркотиков.

Четырём задержанным грозит штраф от 11 000 до 13 000 леев, или лишение свободы сроком на 2 года.