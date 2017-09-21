Тома Круза обвинили в гибели пилотов на съемках

Американского актера Тома Круза обвинили в смерти двух пилотов на съемках ленты "Сделано в Америке". Заявили об этом родственники летчиков, передает Daily News.

Издание отмечает, что по их словам, актер выражал поддержку режиссеру Дагу Лайману, когда тот увеличивал съемочный день, заставляя пилотов летать чаще, нежели было изначально предусмотрено.

В итоге двухмоторный самолет врезался в горы в Колумбии и двое пилотов (Алан Пурвин и Карлос Берл) погибли, а третий остался калекой и больше никогда не сможет ходить.

Один из продюсеров фильма отметил, что финальные съемки длились 48 часов, и, стали в его опыте "самыми безумными", сообщает korrespondent.net