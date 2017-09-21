Двое мужчин пытались изнасиловать девушку на Ботанике

Молодая девушка написала заявление в полицию, что её изнасиловали в столичном баре на Ботанике. Однако, по предварительной информации, эксперты следов насилия на теле девушки не нашли.

Между тем двух мужчин, которые попали на запись камеры наблюдения, заподозрили в сексуальных домогательствах к ней.

Также владельцы заведения сообщили, что девушка является постоянной клиенткой. В ночь, когда произошли события, она распивала спиртные напитки в компании нескольких мужчин, а после покинула бар вместе с ними.

Чтобы выяснить все детали произошедшего, полицейские просят помочь им с поисками двух мужчин, появляющихся на записи. Всех, кто знает, что-либо об их местонахождении, просят обратиться по телефону 0 69129504.