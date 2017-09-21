В четверг, 21 сентября, новые китайские высокоскоростные поезда Фусин, движущиеся со скоростью 350 километров в час, начали курсировать по железнодорожной ветке Пекин-Шанхай, передает Xinhua.
Поезда будут курсировать семь раз в день от Южного железнодорожного вокзала Пекина до вокзала Хунцяо в Шанхае. Фусин в настоящий момент является самым быстрым в мире высокоскоростным железнодорожным составом, находящимся в коммерческой эксплуатации.
Поезд может доставить пассажиров из Пекина в Шанхай за 4 часа 28 минут, что на полтора часа быстрее, чем раньше, сообщает korrespondent.net
Отмечается, что ветка Пекин-Шанхай является одной из наиболее загруженных в Китае, в год пассажиропоток на ней превышает 100 млн человек.
Напомним, Китай имеет самую длинную в мире высокоскоростную железнодорожную сеть – 22 тысячи километров.
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|Banca Nationala a Moldovei
авторы DW