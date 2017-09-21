Калифорния подала в суд из-за стены на границе с Мексикой

Штат Калифорния (США) намерен через суд добиться блокирования проекта по строительству стены вдоль границы с Мексикой. Об этом сообщил генпрокурор Ксавьер Бекерра штата во время брифинга возле границы, передает Politico.

Иск подан в федеральный суд Сан-Диего.

"Они нарушают десятую поправку и многие законы штата, а не только федеральные законы, которые влияют на наше государство. В то же время они пытаются сделать то, что сможет делать только Конгресс", - заявил Бекерра.

В свою очередь генеральный прокурор США Джефф Сешнс отметил, что в стране любой может подать в суд.

"Но у нас есть государственная граница. Правительство контролирует эту границу и несет ответственность за ее защиту. На успешное завершение проекта пограничной стены нам Конгресс дает деньги", – заявил он.

Ранее президент США Дональд Трамп отверг предположения о том, что он будто бы похоронил проект стены на американо-мексиканской границе, но выразил готовность выдержать паузу, перед тем, как просить на нее средства из федерального бюджета, пишет korrespondent.net