В России автобус влетел в забор: более 20 пострадавших

В среду, 20 сентября, пассажирский автобус ПАЗ с рабочими въехал в забор частного дома в Карачаево-Черкесии. В результате ДТП пострадали более 20 человек, сообщает Интерфакс.

"Автобус вез рабочих из города Кисловодска. В районе населенного пункта Красный Восток Малокарачаевского района КЧР у автобуса, по предварительной информации, отказала тормозная система, из-за чего он въехал в забор частного домовладения", – рассказал госинспектор УГИБДД МВД по КЧР Андрей Денисов.

По его словам, в результате ДТП никто не погиб. Но в медучреждения были доставлена более 20 пассажиров, а также водитель автобуса. Из жильцов дома никто не пострадал.

Водитель автобусам во время ДТП находился в трезвом состоянии, сообщает korrespondent.net