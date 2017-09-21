Эксперты назвали лучшие фильмы о вампирах

Американский журнал Esquire назвал 20 лучших фильмов о вампирах всех времен. Лидером рейтинга была выбрана лента "От заката до рассвета" с Джорджем Клуни и Квентином Тарантино в главных ролях.

Картина вышла на широкий экран в 1996 году. Режиссером ее является Роберт Родригес, снявший также "Город грехов".

На втором месте оказался хоррор "Дракула" с Гари Олдманом, Энтони Хомпинсом и Вайноной Райдер, вышедший в 1992 году.

А замкнула тройку лидеров лента "Интервью с вампиром" с Брэдом Питтом, Кирстен Данст и Томом Крузом, премьера которой состоялась в 1994 году.

Также в двадцатку лучших фильмов вошли "Выпусти меня", "Хронос", "Девушка возвращается одна ночью домой", "Носферату: Призрак ночи", " Голод", "Пропащие ребята", "Выживут только любовники", "Баффи - истребительница вампиров" и другие, сообщает korrespondent.net