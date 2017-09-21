Археологи нашли средневековую могилу с нечеловеческими останками

Трехнедельные археологические раскопки в Ла-Манше приняли необъяснимый и пугающий поворот после того, как ученые случайно нашли захоронение, содержимое которого определенно не было человеческими костями.

Археологи исследовали западное побережье острова Гернси, когда нашли могилу с останками морской свиньи (бурого дельфина). Животное было тщательно захоронено, предположительно, кем-то из монахов, которые находили здесь уединение в средневековье.

Захоронение датировано XIV в, поэтому вызывает множество вопросов, передает The Guardian.

Если бы дельфина похоронили, к примеру, в железном веке, можно было бы объяснить необходимость погребения религиозной мотивацией. В средние века морских свиней употребляли в пищу. Гораздо легче избавиться от останков после трапезы, выбросив их в море, которое совсем рядом — всего в 10 м от берега.

Археологи отмечают: морская свинья спрятана очень аккуратно. Это наводит на мысль о том, что дельфина поместили в яму на берегу в гастрономических целях: туши можно было солить и таким образом хранить их на протяжении месяцев. Возможно, группа монахов, сделавших этот запас, по каким-то причинам не смогла за ним вернуться.

Впрочем, данное захоронение больше напоминает специально вырытую могилу для торжественного погребения. Чтобы выяснить наверняка, кости передали специалистам, сообщает moya-planeta.ru