Женщина в Китае наткнулась на гостиничной подушке на ежа

Постоялица отеля в центральной части Китая была ранена ежом, который таинственным образом оказался в ее подушке.

Полиция была вызвана в гостиницу на окраине города Сиань, провинция Шаньси, в среду утром, чтобы урегулировать спор между владельцем отеля и группой гостей, передает South China Morning Post.

Одна из женщин сообщила, что ее «атаковали» в ее гостиничном номере. По словам путницы, она почувствовала, что ее укололи чем-то острым, когда она легла на подушку. Когда ее спутники вошли в номер, они увидели пятна крови на подушке и простыне.

Как выяснила прибывшая на место происшествия полиция, виновником кровавой драмы стал еж. Животное было обнаружено под кроватью в номере.

Сотрудники отеля уверяют, что в номерах убираются каждый день и что предыдущие постояльцы на ежей не жаловались, пишет moya-planeta.ru