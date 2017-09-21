Одиннадцать человек, в том числе четыре ребенка, погибли при обрушении церкви в мексиканском штате Пуэбла, вызванного мощным землетрясением, произошедшим во вторник.
Как сообщает местная газета Sol de Puebla, обрушение купола церкви Santiago Apóstol, построенной в XVII веке, произошло во время крещения младенца, который также погиб под обломками здания.
Еще три человека были доставлены в больницу. Два человека все еще находятся под обломками. Единственным, кому удалось спастись, стал священник, сообщает РИА Новости.
Как пишет издание, местные жители продолжают самостоятельно разбирать обломки, рискуя собственной жизнью, так как все еще существует риск обрушения стен и колокольни.
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|Banca Nationala a Moldovei
авторы DW