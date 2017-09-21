О нас | Реклама | Контакты | Пришли весть | RSS
11 человек погибли при обрушении церкви во время крещения ребенка в Мексике
// фото: AFP 2017
13:00, 21 Sep 2017
просмотров 58 | комментариев 0

Одиннадцать человек, в том числе четыре ребенка, погибли при обрушении церкви в мексиканском штате Пуэбла, вызванного мощным землетрясением, произошедшим во вторник.

Как сообщает местная газета Sol de Puebla, обрушение купола церкви Santiago Apóstol, построенной в XVII веке, произошло во время крещения младенца, который также погиб под обломками здания.

Еще три человека были доставлены в больницу. Два человека все еще находятся под обломками. Единственным, кому удалось спастись, стал священник, сообщает РИА Новости.

Как пишет издание, местные жители продолжают самостоятельно разбирать обломки, рискуя собственной жизнью, так как все еще существует риск обрушения стен и колокольни.

По меньшей мере 230 человек погибли в результате мощного землетрясения в Мексике магнитудой 7,1, которое произошло во вторник. Подземные толчки зафиксированы в 18.14 по времени UTC (21.14 мск). Мощные толчки землетрясения на юге Мексики ощущались в Мехико.






Комментарии


Другие новости


Последние новости Наиболее читаемые сегодня Наиболее читаемые за неделю


VESTI.MD


Погода

Гороскоп
  • ОВЕН

    ОВЕН (21 марта - 20 апреля)

    Очень вероятно, что день начнется с конфликта. Ваша сдержанность будет воспринята близким человеком как невнимание, что может привести к недоразумениям и обидам. Уделите больше внимания детям, надолго не упускайте их из виду, чтобы не потерялись или не натворили бед. Хочешь не хочешь, а придется раскошелиться, ведь всего не запланируешь.

    Источник

  • ТЕЛЕЦ

    ТЕЛЕЦ (21 апреля - 21 мая)

    Этот день - отличное условие для активного отдыха с семьей, для занятий спортом. Вас может ожидать много неотложной работы дома. Хороший момент для начала ремонта, переделок в квартире, покупки мебели. Будьте осторожны с электроприборами.

    Источник

  • БЛИЗНЕЦЫ

    БЛИЗНЕЦЫ (22 мая - 21 июня)

    Сегодня Вы бодры и инициативны, все дела будут удаваться. Все вопросы, скорее всего, разрешается с выгодой для Вас. Невозможность выполнить некоторые из них вызовет раздражение. Вероятно получение премии.

    Источник

  • РАК

    РАК (22 июня - 23 июля)

    День благоприятен для строителей, для занятых в сферах техники и услуг. И будьте внимательны в выборе партнеров - возможно, это надолго. Сегодня не спешите давать согласие, иначе возможны ошибки, чреватые серьезными последствиями в отношениях с людьми. Будьте осторожны с автомобилем.

    Источник

  • ЛЕВ

    ЛЕВ (24 июля - 23 августа)

    На службе сегодня вам следует быть крайне осторожным и внимательным. Лень и невнимательность могут свести на нет все ваши достижения. Проявляйте сдержанность, не идите напролом - и Вам представится возможность достичь задуманного. Но не принимайте все так близко к сердцу.

    Источник

  • ДЕВА

    ДЕВА (24 августа - 23 сентября)

    Энергии у Вас сегодня хоть отбавляй. Не исключено, что вечер Вы проведете с близким человеком в романтичной обстановке при свечах. При встрече с любимым человеком, возможны серьезные осложнения отношений, вплоть до размолвки. Вечером хорошо размяться в тренажерном зале.

    Источник

  • ВЕСЫ

    ВЕСЫ (24 сентября - 23 октября)

    Сегодня такой день, когда стоит отдаться целиком и полностью захватившему Вас чувству. Напряженная домашняя атмосфера побудит Вас провести вечер в обществе друзей. Если решается жилищный вопрос, то необходимо будет "покрутиться", чтобы не остаться в дураках. Перегрузки чреваты нервным срывом.

    Источник

  • СКОРПИОН

    СКОРПИОН (24 октября - 22 ноября)

    Сегодня будьте тише воды, ниже травы. Возможны деловые встречи или телефонные переговоры с друзьями или родственниками. Поэтому расплатитесь с кредиторами, тем более, что вскоре финансовые трудности сменит успех. Влияние планет нейтральное - можно заниматься своим здоровьем, хозяйственными делами.

    Источник

  • СТРЕЛЕЦ

    СТРЕЛЕЦ (23 ноября - 21 декабря)

    День чреват для Вас любовными переживаниями, разочарованиями, интригами. Встреча с друзьями обещает интересный вечер. Ваша коммуникабельность располагает к встречам с друзьями и близкими людьми. Успешным окажется обращение в органы власти.

    Источник

  • КОЗЕРОГ

    КОЗЕРОГ (22 декабря - 20 января)

    Cсегодня есть опасность попасть под влияние собственных иллюзий и самообмана. Сегодня домашних животных вести к ветеринару не следует, по возможности отложите это мероприятие на несколько дней. Дела назначенные на сегодня, пройдут на редкость удачно. Пришло время пожинать плоды.

    Источник

  • ВОДОЛЕЙ

    ВОДОЛЕЙ (21 января - 19 февраля)

    Вы почувствуете сегодня эмоциональный подъем, однако ни в коем случае не теряйте благоразумия. Вы постепенно утратите чувство уверенности в себе. Попытки начать что-либо новое не увенчаются успехом, встречи, назначенные на сегодня, отменятся по независящим от Вас причинам. Вероятна новая романтическая связь.

    Источник

  • РЫБЫ

    РЫБЫ (20 февраля - 20 марта)

    Сегодня Вы получите удовольствие от любой физической нагрузки - так Вы сбросите накопившееся напряжение. Не исключено, что подведут те, на кого Вы надеялись. Сделаете все запланированное на сегодня, решите спорные вопросы с соседями, и вы успеете подготовиться к приходу гостей. Помогите окружающим и они будут Вам благодарны.

    Источник


Banca Nationala a Moldovei
Архив
Архив
Аналитика
Курс на снижение: чему люксовые авиакомпании учатся у лоукостеров
Ирина Филатова, Андреас Шпет,
авторы DW
Loading...