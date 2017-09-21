Столичные управления ЖКХ задолжали Термоэлектрике более 650 миллионов леев

Оказались на грани банкротства. Большинство столичных управлений ЖКХ задолжали Термоэлектрике более 650 миллионов леев. Из них 430 миллионов - это разница в показаниях домовых и квартирных счетчиков. Чиновники мэрии утверждают, что долги должны погасить местные власти. А муниципальные советники с этим не согласны.

Муниципальные предприятия ЖКХ не справляются с работой. Они ничего не делают: не благоустраивают дворы, не поддерживают порядок в сЕкторах".

"Не понимаю, почему вы ругаете законы. Это вы были незаинтересованы в работе, ведь проще было воровать"



Чиновники утверждают, что проблема дошла до судебных инстанций и её надо срочно решать.

"Они намерены требовать от Муниципального совета и мэрии сумму в 650 миллионов. Но я считаю, что прежде нужно говорить о слиянии муниципальных предприятий - сделать из 23-х -10", сообщил глава столичного управления ЖКХ, Пётр Гонтя.

В свою очередь, сотрудники столичных жилищных компаний недоумевают. Так в ведении Муниципального предприятия №21 189 домов. Их долг составляет 40 миллионов леев.

"Каждый житель, оплачивая квитанции согласно индивидуальному контролю, предоставляет показания в INFOCOM, куда поступает вся информация. В итоге получается, что показания которые предоставляют граждане, намного ниже тех, что регистрируются в результате проверки всего дома. Здесь могут быть любые утечки, и они заметны", сообщил глава МП №21, Валерий Русу.

Этот вопрос обсудят на спецзаседании. А о том, как взыскать долги выскажется суд - либо банкротить управления, либо реорганизовать. Представители TERMOELECTRICA говорят, что этот долг накопился из-за того, что потребители или администраторы зданий неправильно указывали показания счетчика, либо граждане могли формально отказаться от горячей воды, но продолжали ею пользоваться.