Автомобиль как у Бонда превратили в домашний мини-бар

В Великобритании из капота автомобиля марки Aston Martin DB5 создали домашний мини-бар и выставили его на торги. Об этом говорится на сайте аукционного дома Historics.

В описании лота отмечается, что фары и боковые фонари бывшей машины работают, а само изделие включает в себя обитый красной тканью бар и автомобильное кресло.

Передняя часть вмещает четыре бутылки и шесть бокалов под шампанское. Оценочная стоимость составляет 6,7-8 тысяч долларов.

Машина Aston Martin DB5 была у Джеймса Бонда почти во всех частях бондианы, пишет lenta.ru