Депутат Юрий Дырда вышел из либеральной партии и сложил партийный билет

Депутат Юрий Дырда, который две недели назад покинул фракцию либералов в парламенте, сложил партийный билет.

В фейсбуке он написал, что не хочет состоять в партии, которая лишилась поддержки электората из-за политической инертности. Любое предложение для выхода из кризиса принимается в штыки, а в реформаторе видят врага, желающего смены партийного руководства, пишет Дырда.

По его словам, многие члены партии смирились с положением дел и понимают, что у ЛП не будет шансов преодолеть избирательный порог на следующих выборах. Во фракции ЛП в парламенте осталось 10 депутатов.







