Румыния предоставит Молдове третий транш кредита в ближайшее время

Третий транш румныского кредита в 150 миллионов евро поступит в Молдову в ближайшее время. Об этом сообщили премьер-министр Павел Филип и президент Клаус Йоханнис после встречи в Нью-Йорке, где проходит 72-й сессия Генассамблеи ООН.

"Когда мы обсуждали первый транш румынского кредита, речь шла и о ряде условий. Мы их выполнили и получили первую часть кредита. Потом вторую. А в ближайшие дни получим третий транш кредита в 150 миллионов евро", - сказал премьер-министр Павел Филип.



”Действительно, мы уже подготовили официальный ответ. Он касается также продолжения ряда реформ. Совершенно ясно, что Румыния может поддержать Молдову практически. Помочь гражданам Молдовы", - заявил президент Румынии Клаус Йоханнис.



В Нью-Йорке Павел Филип встретился также с президентами Словакии - Андреем Киской, Украины - Петром Порошенко и Грузии - Георгием Маргвелашвили. В ходе встречи с турецким лидером Павел Филип передал Реджепу Эрдогану приглашение посетить Молдову.



"Мы обсудили проекты, которые Турция реализует в Молдове. Говорили об отношениях с Гагаузией, этом связующем наши страны звене. Я поблагодарил Турцию за инвестиции в Молдову. Мы договорились продолжать сотрудничество в том же духе", - сообщил глава кабимна.



Европейскую повестку Молдовы глава правительства обсудил с председателем Европейского совета Дональдом Туском.



"Как мы уже говорили в Брюсселе, прошу судить нас не по заявлениям, а по результатам. У нас, в Кишиневе, нет других интересов, кроме внедрения намеченных реформ. Только так можно изменить ситуацию в Молдове", - сказал премьер-министр Павел Филип.



Стороны коснулись также предстоящего саммита Восточного партнерства. Премьер еще раз обратил внимание на важность включения в повестку сессии вопроса о выводе российских войск с территории Молдовы.



В состав официальной делегации нашей страны на 72-й сессии Генеральной ассамблеи ООН в Нью-Йорке входят министр иностранных дел и евроинтеграции Андрей Галбур, другие представители правительства и дипломаты.





