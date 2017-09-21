Финны отправят к астероидам флот из 50 космических аппаратов

Финские инженеры предлагают запустить в космос около 50 космических аппаратов для изучения астероидов. Предполагается, что каждый из наноспутников сможет изучить и сфотографировать 6-7 астероидов, а затем вернуться на Землю. Подобное решение было представлено на на Европейском конгрессе по планетарным наукам, прошедшем 19 сентября в Риге (Латвия), сообщает Popular Mechanics

Каждый из наноспутников будет весить всего 10 килограммов, а двигаться они будут за счет электрических парусов. Это такой вид двигателя для космического аппарата, использующий в качестве источника тяги импульс ионов солнечного ветра. Он был придуман в 2006 году доктором финского метеорологического института — Пеккой Янхуненом.

Предполагается, что зонды займутся изучением астероидов в астероидном поясе между Марсом и Юпитером. Каждый из космических "парусников" проведет в космосе несколько лет, и получит свою порцию из трехсот крупнейших астероидов для изучения при помощи установленных 4-сантиметровых телескопов, установленных на аппаратах, пишет life.ru

Пролетая на расстоянии около 100 километров от астероидов спутники смогут сделать фото с разрешением 100 метров на пиксель или лучше. В дополнение к малым телескопам для визуализации каждый датчик будет иметь спектрометр для определения химического состава астероидов.

Один из немаловажных плюсов миссии — ее цена по прогнозам финских специалистов весь флот будет стоить около 60 миллионов евро и сможет изучить порядка 300 астероидов. Для сравнения миссия американского космического аппарата Dawn, посетившего два крупнейших объекта в поясе астероидов — Весту и Цереру, обошлась NASA в 370 миллионов евро.

В настоящее время финские ученые заняты поиском финансирования для разработанной ими миссии.