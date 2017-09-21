Попугай сделал покупку на Amazon, пока его хозяйка была на работе

Попугай Бадди сумел доказать своей хозяйке, что он если не хороший, то уж точно умный мальчик. Птица сумела активировать голосового помощника Alexa с помощью динамика Amazon Echo и заказать набор золочёных подарочных коробок стоимостью 10 фунтов стерлингов (~ 14 долларов).

Жительница Лондона Коринн Преториус никак не могла понять, кто из членов её семьи заказал коробки. Ни её муж Ян, ни восьмилетний сын Яден не признавались в страсти к подарочным упаковкам. Поверить в то, что заказ сделал попугай Бадди, женщина смогла не сразу, но других вариантов у неё просто не оставалось.

В дальнейшем Коррин смогла записать на видео беседу попугая с динамиком. Птица настойчиво выкрикивает слово "Алекса" и таким образом активирует голосового помощника, пишет life.ru

Представители Amazon напомнили, что для совершения покупки заказ необходимо подтвердить словом yes. Что ж, похоже, умная птица справилась и с этой задачей.