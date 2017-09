Небесное тело 288P расположено в астероидном поясе между Марсом и Юпитером. Фактически это не одно, а два тела диаметром около одного километра. Они вращаются друг вокруг друга и оставляют после себя след подобно кометам.

Такое сочетание характеристик разных небесных тел никогда прежде не наблюдалось учёными, сообщает life.ru

Comet or asteroid? 288P is both, and it's a binary too! https://t.co/lFDs9xPSK3 pic.twitter.com/ZYmCZaI4IX