Обнаружен уникальный двойной астероид в Солнечной системе

Учёные обнаружили уникальный астероид, не имеющий аналогов в Солнечной системе. Об этом сообщает портал Space.com.

Небесное тело 288P расположено в астероидном поясе между Марсом и Юпитером. Фактически это не одно, а два тела диаметром около одного километра. Они вращаются друг вокруг друга и оставляют после себя след подобно кометам.

Такое сочетание характеристик разных небесных тел никогда прежде не наблюдалось учёными, сообщает life.ru