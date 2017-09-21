Один человек ранен в руку в ходе перестрелки перед зданием дворца правосудия в Стамбуле, передает в четверг телеканал NTV.
Сообщается, что перестрелка завязалась на улице, предположительно, между двумя криминальными группировками после рассмотрения в суде дела об убийстве члена одной из них.
На показанных телеканалом кадрах видно, что находящиеся рядом люди были вынуждены лечь на землю. Район ЧП был оцеплен полицией. Раненый участник перестрелки госпитализирован.
По данным телеканала, в связи с инцидентом задержано 20 человек, сообщает РИА Новости.
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|Banca Nationala a Moldovei
авторы DW