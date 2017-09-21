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Посольство США в Украине: жители России могут получить визы в Киеве
// фото: РИА Новости
14:13, 21 Sep 2017
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Жители Российской Федерации могут получать американские визы в посольстве США в Киеве, сообщила пресс-служба дипмиссии.

При этом ранее президент Украины Петр Порошенко заявил, что Киев введет биометрический контроль для граждан других государств, которые пересекают границу страны. Секретарь СНБО Александр Турчинов заявлял, что решение о введении такого контроля коснется в первую очередь граждан России. Также между двумя странами отсутствует официально прямое авиасообщение.

Лица, которые обычно проживают в России, но которые не могут обратиться за визой в США своевременно, могут подать заявление в Киеве. Заявители не обязаны быть резидентами Украины для получения визы в посольстве США в Киеве, но должны физически находиться на Украине во время подачи заявления на визу и получения визы, поскольку мы не можем принимать заявления от граждан по почте, пока они находятся за пределами Украины", — говорится в сообщении посольства США.

В посольстве отметили, что во время записи на собеседование требуется указать местный адрес на Украине — отеля, родственников или офиса. "Заявитель или его представитель должны оплатить визовый сбор в Райффайзен Банке на Украине до назначения визового интервью. Если виза одобрена, выдача паспорта возможна только в пределах Украины", — добавили в пресс-службе.

Ранее Москва предписала сократить дипломатические миссии США в России на 755 человек — до 455 сотрудников. Таким образом, Москва приравняла количество служащих посольства США в России к числу работающих в дипмиссии РФ в Соединенных Штатах. По заявлению МИД, эти меры стали ответом на антироссийскую политику и принятые американским конгрессом новые антироссийские санкции.

В свою очередь Вашингтон с 23 августа приостановил процедуру выдачи своих неиммиграционных виз по всей России. С 1 сентября эта процедура должна была возобновиться, но только в посольстве США в Москве. Вашингтон объяснил нововведения сокращением численности сотрудников. До этого американские визы выдавали также консульства в Петербурге, Екатеринбурге и Владивостоке, пишет РИА Новости.




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