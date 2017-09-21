40 человек отравились шаурмой в России

В Чечне госпитализированы с признаками пищевого отравления 44 человека после употребления шаурмы и данар-кебаба. Как сообщили в отделении СКР, из общего числа отравившихся – 12 несовершеннолетних возрасте от 3 до 17 лет.

"Все потерпевшие употребляли в пищу блюда быстрого приготовления "шаурму" и "данар-кебаб" в одном из кафе, расположенном в Ленинском районе Грозного", – отметили в ведомстве.

Пострадавшим была оказана своевременная помощь, и сейчас их состояние удовлетворительное, пишет korrespondent.net

Чеченские следователи возбудили уголовное дело, изъяли документы на осуществление предпринимательской деятельности хозяином кафе и образцы продуктов питания. Назначены судебные медицинские экспертизы.