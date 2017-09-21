Лягушек сложно представить себе в образе страшных хищников, ведь большинство из них питается насекомыми, их личинками или мелкими ракообразными. Но в далёком прошлом предки современных квакушек могли наводить ужас на куда более крупных животных.
Сегодня самая крупная в мире лягушка-голиаф, достигающая трёх килограммов, может ловить мелких грызунов и земноводных. Но и она меркнет на фоне ископаемой дьявольской лягушки Beelzebufo ampinga, которая обитала на острове Мадагаскар 68 миллионов лет назад. Даже от одного названия "вельзебуфо", образованного от латинских слов "Beelzebub" (Вельзевул) и "Bufo" (жаба), по спине идут мурашки.
Учёные давно подозревали, что при длине тела свыше сорока сантиметров и весе около четырёх с половиной килограммов это существо могло употреблять в пищу детёнышей динозавров. И теперь эта гипотеза получила новое подтверждение.
На этот раз учёные измеряли силу укуса с помощью двух покрытых кожей пластин, которые подносили к морде рогатых лягушек, провоцируя на атаку. Оказалось, что относительно мелкие экземпляры с шириной головы около 4,5 сантиметров, сжимают челюсти с силой 30 ньютонов.
Путём расчётов Джонс и его коллеги вывели зависимость силы челюстей от размеров головы и определили, что наиболее крупные современные лягушки, обитающие в тропических и субтропических лесах Южной Америки, кусают с силой около 500 ньютонов, что сопоставимо с хищными рептилиями и млекопитающими, имеющими сходные размеры черепа. По словам авторов работы, опубликованной в журнале Scientific Reports, это можно сравнить с пятидесятилитровой бочкой воды, которую поставили человеку на палец.
Сопоставив особенности строения скелета вельзебуфо с её современными потомками, команда оценила силу её укуса в невероятные 2200 ньютонов. Этого более чем достаточно, чтобы хватать мелких динозавров, которым не посчастливилось оказаться неподалёку от дьявольской лягушки.
Кстати, предыдущие исследования показали, что золотые времена для лягушек начались после вымирания динозавров 66 миллионов лет назад, когда представители отряда бесхвостые заняли освободившиеся экологические ниши. Как знать, может быть, и вельзебуфо приложила руку, а точнее – челюсть, к устранению конкурента.
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|Banca Nationala a Moldovei
авторы DW