Телефонную книгу Гитлера выставили на аукцион

В Англии на аукцион выставили телефонный справочник нацистского вождя Адольфа Гитлера. Об этом сообщает телеканал Fox News.

В блокноте – около 200 рукописных записей о главных фигурах Третьего рейха, включая Генриха Гиммлера, Иосифа Геббельса и Германа Геринга. Также к справочнику прилагается письмо от Геббельса, которое находилось внутри.

Блокнот нашел в Берлине британский офицер Джон Ходж в конце Второй мировой войны. Он был в числе первых английских солдат, добравшихся до немецкой столицы. Ходж нашёл справочник в куче мусора в Рейхсканцелярии.

Аукцион состоится 23 сентября. Стартовая цена лота составит около 18 тысяч долларов, сообщает vesti.ru