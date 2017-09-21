Либеральная партия требует отставки президента

Либеральная партия предлагает организовать референдум по отставке президента Игоря Додона. Сегодня депутаты ЛП призвали парламентариев поддержать инициативу. Для ее регистрации либералам нужно 34 подписи.

"Учитывая, что президент отказывается промульгировать законы, а также делает необдуманные шаги. И поскольку он наш истинный молдаванин, его нужно спасать,помочь опустится на землю", - заявил депутат ЛП Михай Гимпу.



Депутаты-социалисты назвали инициативу либералов попыткой спасти имидж своей партии.



"Оказавшись в оппозиции, Гимпу вспоминает о гражданах и предвыборных обещаниях. У господина Гимпу одна задача - удержать свою партию на политической арене", - сообщил депутат ПСРМ Влад Бытрынча.



Пиаром назвал инициативу и спикер Андриан Канду. Он напомнил, что процедура отстранения президента от должности намного сложнее, чем просто регистрация законопроекта.



"Согласно процедуре, нужно учредить комиссию, которая рассмотрит и фиксирует нарушения. Затем комиссия направляет документы в Конституционный суд. И только когда он выскажется о том, есть ли нарушения, парламент может принять решение", - сказал Андриан Канду.



По Конституции, президент может быть отстранен от должности двумя третями голосов депутатов. Однако импичмент вступит в силу только после одобрения избирателями на референдуме.





