Восемь законов, которые отказался промульгировать президент, отправят ему на подпись повторно.
Парламент снова их принял на первом заседании осенней сессии. Проходило голосование без коммунистов, социалистов и либерал-демократов. Первые объявили о своем отсутствии еще накануне. Остальные покинули зал.
"Вся эта история с возвратом законов и повторным голосованием - это политический пинг-понг между президентом и правительством. Мы не хотим участвовать в этой игре и поэтому приняли решение покинуть заседание", - сказал депутат ЛДПМ Вадим Пистринчук.
Социалисты же были недовольны, что советников президента не пригласили на трибуну.
"Мы рассчитывали на серьезное обсуждение. Ведь глава государства вернул в парламент законопроекты, важные для общества", - заявил депутат ПСРМ Влад Батрынча.
Спикер, сославшись на регламент, ответил, что в таких случаях доводы президента оглашаются из зала, а не с трибуны.
"Уход коллег из фракции ПСРМ - это политическая акция. Поняв, что парламентское большинство будет голосовать так же, они не нашли ничего лучшего, чем просто бойкотировать пленарное заседание. Как бы то ни было, заседание состоялось благодаря присутствию большинства и коллег из Либеральной партии", - заявил председатель парламента Андриан Канду.
Среди принятых повторно - энергетический пакети и законы о реформировании Академии наук, о борьбе с терроризмом, о введении талонов на обеды.
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|Banca Nationala a Moldovei
авторы DW