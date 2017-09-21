Новосибирские ученые по результатам множества исследований, прогнозируя возможное будущее озера Байкал, предположили, что оно может превратиться в океан, расколов тем самым Евразию надвое. Как сообщает официальное издание СО РАН "Наука в Сибири", произойти это может примерно через двадцать миллионов лет.
Свою работу специалисты из Института геологии и минералогии имени Соболева (ИГМ) СО РАН и НГУ опубликовали в научном журнале Gondwana Research. Для того, чтобы выстроить научный прогноз будущего самого известного в мире озера, ученым потребовалось также восстановить его историю, обобщив множественные данные, полученные во время многократных исследований.
Кроме того, геологам удалось обосновать связь между собой тектонических процессов и накопления осадков во впадинах Байкальской рифтовой зоны - огромного раскола в земной коре прямо посередине Евразии, который со временем только расширяется, сообщает rg.ru
Байкальская рифтовая зона - это активная геодинамическая структура, в которой сейчас происходит масса землетрясений, и это для нее было свойственно довольно долгое время.
Современный байкальский рифт зародился в кайнозойскую эру, несколько десятков миллионов лет назад, и вступил в активную фазу своего развития всего пять - семь миллионов лет назад, - отмечает ведущий научный сотрудник ИГМ СО РАН и лаборатории эволюции палеоокеанов и мантийного магматизма НГУ, доктор геолого-минералогических наук Сергей Кривоногов.
По словам ученого, в регионе распространена система более древних позднемезозойских впадин, имеющих рифтовую природу. Они существенно отличаются от впадин современного рифта, но дают экспертам возможность установить, какие процессы и в какое время происходили в этом месте.
Как подчеркнул Сергей Кривоногов, специалисты и ранее "расшифровывали" данные этих впадин, однако обобщить их, связать с новыми исследованиями и сделать полный обзор Байкальской рифтовой зоны удалось только сейчас.
Несколько десятков миллионов лет с момента образования байкальский рифт развивался достаточно спокойно. Местность окружали невысокие горы, а впадины были неглубоки.
Однако около пяти - семи миллионов лет назад тектонические процессы вдруг резко усилились, горы стали быстро расти быстрее, образовывая современные хребты, а впадины начали "проваливаться" с большой скоростью. В итоге всех преобразований сформировался рельеф альпийского типа, чему активно способствовали крупные оледенения Северного полушария.
При этом сейчас горы вокруг знаменитого озера продолжают расти на пять - шесть миллиметров в год, а впадины углубляться на три - четыре миллиметра. Если геодинамическая обстановка не изменится, то примерно через двадцать миллионов лет Евразию ожидает раскол, а на месте Байкала появится новый океан.
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авторы DW