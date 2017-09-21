Пограничная полиция хочет внедрить электронную запись для пересечения границы

Пограничная полиция утвердила предложение о проведении исследования по технико-экономическому обоснованию возможностей оптимизации пограничного движения РМ на основе опыта эстонских коллег.

Инициатива исходила от заместителя начальника пограничной полиции Вячеслава Гарштя. Чиновник предложил проанализировать опыт Эстонии в управлении потоком пассажиров путем программирования времени пересечения государственной границы.

Гарштя считает, что электронная услуга управления потоками GoSwift на КПП может стать хорошим решением для оптимизации трансграничного движения. Для ознакомления с возможностями онлайн-приложения и результатами ее внедрения в Эстонии пограничные власти Молдовы встретились с техническим директором эстонской компании GoSwift Мариусом Кутателадзе и бывшим главой департамента пограничного контроля Эстонии Рандо Круусмаа.

Специалисты в области информационных технологий, работающие в пограничной полиции, заинтересовались функционалом системы и возможностями ее практического применения как путешественниками, так и пограничными инспекторами, пишет point.md

Электронная система управления потоками GoSwift представляет собой онлайн приложение, которое позволяет записаться на пересечение государственной границы на определенное время и в определенном КПП. Услуга доступна для записи граждан, автотранспорта и товаров. Она позволяет сократить время ожидания на КПП и более эффективно планировать путешествия.

В Эстонии в результате применения этого приложения развилась инфраструктура в пунктах пересечения границы, где были созданы оптимальные условия для путешественников и сотрудников пограничной полиции.

Вячеслав Гарштя поблагодарил эстонских партнеров за готовность помочь в запуске приложения в тестовом режиме на одном из КПП. В финале встречи стороны договорились о возможностях и шагах, которые молдавские власти должны предпринять для эффективного внедрения данной услуги.