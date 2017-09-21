В Молдове запустят аналог сайта BlaBlaCar

С 28 сентября 2017 года у граждан Республики Молдова появится возможность путешествовать по стране и за границу, значительно сэкономив на стоимости проезда.

Специально для пассажиров и водителей, едущих в одном направлении, был создан объединяющий их сайт, который позволит им не только разделить эмоции и опыт, но и расходы на топливо, передает unimedia.info.

Для безопасности пассажиров и водителей, у которых есть свободное место в машине, на сайте haicumine.md предусмотрена возможность оставить отзыв о каждой поездке. За каждую рецензию они будут получать баллы, позволяющие им воспользоваться скидкой на турпутевки в одном из турагентств страны. Сумма скидки составит от нескольких сотен до нескольких тысяч леев в любое туристическое направление.

Авторы инициативы планируют запустить и телевизионный проект, в рамках которого молдавских звезд будут тестировать во время поездки по Молдове на знание правил дорожного движения и умение водить автомобиль, пишет point.md.