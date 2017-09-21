Йоханнес Хан: ЕС будет и дальше поддерживать Молдову в реализации реформ, благоприятных для граждан

Премьер-министр Павел Филип и Европейский комиссар по политике соседства и переговорам по расширению Йоханнес Хан обсудили степень реализации Соглашения об ассоциации Молдова-ЕС и приоритетные действия, которые необходимо предпринять в этом отношении. Диалог проходил в кулуарах сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке, передает МОЛДПРЕС со ссылкой на управление правительства по коммуникациям и протоколу.

Важным инструментом в этом контексте является Соглашение об ассоциации РМ-ЕС, включающее действия, которые будут предприняты учреждениями в период 2017-2019 гг. по реализации Соглашения об ассоциации.

В то же время, ссылаясь на макрофинансовую помощь ЕС, Павел Филипп заверил, что все условия по ее выделению будут соблюдены, с тем, чтобы она была выделена Молдове в соответствии с установленным графиком.

В свою очередь, комиссар Йоханнес Хан заявил, что Европейский союз будет и впредь поддерживать власти Кишинева в продвижении политик, благоприятных для граждан.

Собеседники также обменялись мнениями о подготовке к саммиту Восточного партнерства, который состоится в Брюсселе в ноябре этого года. В этом контексте премьер-министр Павел Филип заявил о важности этой платформы для нашей страны, отметив, что успех Восточного партнерства будет успехом государств-членов и Европейского союза.







