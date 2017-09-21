В Австралии построили хостел из песка

Переночевать в замке из песка, пожалуй, мечтал каждый, кто строил замок из песка. Предприимчивые австралийцы решили воплотить мечту в реальность

Хостел, стены которого изготовлены из песка, появился в австралийском городе Голд Кост в штате Квинсленд. Над дизайном поработал художник Джоун Доудинг, который участвовал в создании фильмов «Голубая лагуна» и «Безумный Макс».

Для возведения отеля понадобилось 24 т песка. Из него получились холл, комната с восемью спальными местами и одна комната с двуспальной кроватью.

Отель начал работать 20 сентября и просуществует до 22 сентября. Согласно сообщению на сайте хостела, все места уже заняты, сообщает moya-planeta.ru.