Как сообщили в пресс-службе ГУНП, предварительно установлено, что между тремя гражданами и местным жителем возник конфликт. В результате выяснения отношений мужчина выстрелил из охотничьего ружья в сторону своих оппонентов, а также ранил участкового офицера полиции, который прибыл на место происшествия для выяснения обстоятельств и прекращения конфликта.

С месте преступления злоумышленник сбежал, но к настоящему времени уже задержан. У него изъято охотничье ружье, пишет dumskaya.net

По данному факту начато уголовное производство, предусмотренное ст. 115 и 345 Уголовного кодекса Украины. Устанавливаются все обстоятельства конфликта. С места происшествия изъят пистолет травматического действия.

Пострадавшие госпитализированы.