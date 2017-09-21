В православном монастыре нашли уникальные исламские рукописи

Команда из Университета Кувейта обнаружила редкие арабские рукописи в греческом монастыре на горе Афон.

Судя по всему, манускрипты относятся к первым векам становления ислама, пишет Greek Reporter.

"Найденные рукописи относятся к золотому веку ислама, то есть к VIII-XIII векам. Они охватывают различные темы, связанные с ежедневными событиями, научными наблюдениями, религиозными делами и так далее", — рассказал координатор раскопок, доктор Абдулхади аль-Аджми.

Абдулхади аль-Аджми полагает, что новые открытия станут важным ориентиром для тех ученых, которые будет заниматься историей связей Греции с арабами и мусульманами. Дело в том, что пока неясно, как уникальные манускрипты попали на Афон, пишет nv.ua

В интервью кувейтскому информационному агентству Куна аль-Аджми отметил, что одним из самых сложных этапов было получение разрешения на поиски как со стороны греческих властей, так и со стороны религиозных руководителей горы Афон.