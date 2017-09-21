В мэрии Киева прошла эвакуация из-за сообщения о минировании

Все сотрудники мэрии Киева эвакуированы из-за сообщения о минировании. Об этом сообщает в четверг пресс-служба Киевской городской госадминистрации (КГГА).

"Сотрудники Киевсовета покинули помещение на Крещатике, 36. То есть эвакуация состоялась", - сообщили в пресс-службе.

В КГГА также отметили, что информация о минировании поступила в дежурную часть в 12:11. По тревоге на место были направлены представители профильных структурных подразделений, специалисты взрывотехнической службы, кинологи и спасатели. Из здания мэрии эвакуировали около 200 сотрудников и посетителей, сообщает ТАСС.

Пиротехники после осмотра здания мэрии Киева и прилегающей к ней территории никаких взрывных устройств обнаружили. "Осмотр административного здания и прилегающей к ней территории завершен. Никаких опасных предметов не обнаружено", - говорится в сообщении Нацполиции Украины.

По факту проводится проверка, будет принято соответствующее процессуальное решение. Полиция принимает меры для установления личности "информатора".





