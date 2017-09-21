Создатели "Игры престолов" сообщили о новом спин-оффе

Телеканал HBO запустил в производство пятый спин-офф популярной фэнтезийной саги "Игра престолов", которая в настоящее время насчитывает семь сезонов, передает Entertainment Weekly.

По информации издания, новая задумка станет приквелом оригинала, а работать над ней будут продюсер и сценарист "Игры престолов" Брайан Когман в тандеме с писателем Джорджем Мартином.

Сообщается также, что в новом проекте герои оригинальной саги не появятся. При этом все подробности приквела пока держатся в секрете.

В то же время писатель Джордж Мартин в личном блоге отметил, что приквел станет адаптацией его книг и будет посвящен отдельным эпизодам истории Вестероса, сообщает korrespondent.net