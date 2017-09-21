Грузовик раздавил женщину на пешеходном переходе в Киеве

В Киеве на улице Липковского в результате дорожно-транспортного происшествия погибла женщина. Как сообщает Сегодня, женщина перебегала дорогу по пешеходному переходу.

С территории автоскладов выезжал грузовик. Водитель, очевидно, поздно заметив пешехода, не успел вовремя затормозить и переехал женщину несколько раз. Затем сдал назад и снова переехал женщину.

В тяжелом состоянии женщину погрузили в "скорую", где она прожила еще 20 минут. От полученных травм скончалась в автомобиле скорой помощи, пишет korrespondent.net