О пропаже женщины сообщили соседи. Они видели, что между ней и ее сожителем еще 7 сентября произошла ссора, после которой ее никто не видел.

Сотрудники полиции выяснили, что ссора между возлюбленными переросла в драку. Ранее судимый житель села нанес своей гражданской жене несовместимые с жизнью травмы.

Окровавленную, он оставил ее умирать, а сам пошел спать. Утром, найдя бездыханное тело, мужчина решил скрыть следы преступления. Он закопал труп во дворе дома, в месте, где ранее была выгребная яма.

Сотрудники полиции, прибывшие по сигналу соседей, сразу почувствовали специфический трупный запах и нашли тело, которое было закопано на небольшой глубине.

Мужчина задержан. Правоохранители открыли уголовное производство по ст. 115 УК Украины «Умышленное убийство», которая предполагает наказание в виде лишения свободы на срок от семи лет до пожизненного заключения, пишет dumskaya.net