Число погибших при землетрясении в Мексике превысило 250 человек

До 251 человека увеличилось число погибших в результате мощного землетрясения в Мексике, свидетельствуют данные на утро четверга, озвученные местными региональными властями.

Землетрясение магнитудой 7,1 произошло в Мексике во вторник. Подземные толчки зафиксированы в 18.14 по времени UTC (21.14 мск). Мощные толчки землетрясения на юге Мексики ощущались в Мехико.

В Мехико погибли 115 человек, в штате Морелос – 73, в Пуэбле – 44, в штате Мехико – еще 13, пять человек погибли в Герреро и один — в Оахаке.

В то же время последние официальные данные федерального правительства, озвученные национальным координатором по делам гражданской обороны Луисом Фелипе Пуэнте, говорят, что погибли 233 человека. При этом спасательные работы на местах обрушения зданий продолжаются, не исключен дальнейший рост числа жертв.

В частности, в Мехико продолжается спасение 12-летней девочки по имени Фрида София, ставшей уже символом надежды для Мексики. Она остается под обломками обрушившейся школы Enrique Rebsamen, где погибли, по последней информации, 22 ребенка и пятеро взрослых.

Спасатели уже больше суток пытаются достать из-под завалов Фриду, которая подает признаки жизни и просит пить. Сейчас вся Мексика следит за ее судьбой. При этом не исключено, что под обломками этой школы могут находиться и другие оставшиеся в живых дети, отмечают спасатели.

Федеральная комиссия по электрической энергии сообщила, что в среду вечером была восстановлена подача электричества 4,63 миллиона домов и предприятий, нарушенная после подземных толчков. Это составляет 95% от общего числа потребителей, оставшихся без света после удара стихии, сообщает РИА Новости.