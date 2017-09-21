Великобритания назвала "самое надежное оружие" против экстремизма

Образование представляет собой более надежное средство борьбы с экстремизмом, нежели любая армия, заявил заместитель министра обороны Великобритании Тобиас Эллвуд.

"Образование является намного более надежным оружием против экстремизма, нежели любая армия… Вы можете быть избирательными и пытливыми, и именно критическое мышление в действительности поможет предотвратить проникновение в вашу голову экстремистов, которые попытаются убедить вас в том, что существуют достойные причины убивать других людей", — заявил Эллвуд в эфире телеканала ITV.

По словам замминистра, в настоящее время власти и правоохранительные органы столкнулись с новыми вызовами в области антитеррора. "Интернет заменил мечети в качестве главного инструмента связи, и это те вызовы, с которыми мы сегодня сталкиваемся", — сказал он.

Эллвуд добавил, что 2017 год стал очень сложным для Великобритании, поскольку страна пережила серию террористических атак. Однако, по мнению замминистра, эти события сделают Королевство только сильнее, пишет РИА Новости

"Мы живем в очень опасные времена, и вы понимаете, что сейчас люди чувствуют себя менее безопасно и менее уверенно, чем в прошлом. Да, у нас был неспокойный год. Да, он был сложным. Да, нас испытывали на прочность. Но мы и худшее выдерживали в прошлом. Мы продолжим, мы выдержим, и мы будем сильнее", — заключил Эллвуд.





