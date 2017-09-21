Образование представляет собой более надежное средство борьбы с экстремизмом, нежели любая армия, заявил заместитель министра обороны Великобритании Тобиас Эллвуд.
"Образование является намного более надежным оружием против экстремизма, нежели любая армия… Вы можете быть избирательными и пытливыми, и именно критическое мышление в действительности поможет предотвратить проникновение в вашу голову экстремистов, которые попытаются убедить вас в том, что существуют достойные причины убивать других людей", — заявил Эллвуд в эфире телеканала ITV.
По словам замминистра, в настоящее время власти и правоохранительные органы столкнулись с новыми вызовами в области антитеррора. "Интернет заменил мечети в качестве главного инструмента связи, и это те вызовы, с которыми мы сегодня сталкиваемся", — сказал он.
"Мы живем в очень опасные времена, и вы понимаете, что сейчас люди чувствуют себя менее безопасно и менее уверенно, чем в прошлом. Да, у нас был неспокойный год. Да, он был сложным. Да, нас испытывали на прочность. Но мы и худшее выдерживали в прошлом. Мы продолжим, мы выдержим, и мы будем сильнее", — заключил Эллвуд.
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ДЕВА
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ВЕСЫ
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СТРЕЛЕЦ
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|Banca Nationala a Moldovei
авторы DW