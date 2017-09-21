Житель Сингапура приклеивал к сиденьям в автобусе острые зубочистки

В Сингапуре судят 60-летнего Лима Лайа Сенга, который приклеивал к сиденьям в автобусе острые зубочистки. Мужчине предъявлены обвинения в антиобщественном поведении. Ему грозит до двух лет тюрьмы. Ущерб, нанесенный пенсионером общественному транспорту, оценили в тысячу долларов, сообщает Metro.

О проделках Сенга сингапурская общественность узнала летом, когда один из пассажиров местного автобуса, курсировавшего по шоссе Lower Delta Road, сфотографировал торчавшие из сидения зубочистки и выложил снимок в своем "Фейсбуке".

"Будьте внимательны, когда садитесь, друзья", — написал мужчина.

Оказалось, что Сенгу удалось воткнуть по три зубочистки в каждое сиденью в автобусе. В итоге государственной транспортной компании пришлось заменить все кресла в салоне, пишет vesti.ru

Обвиняемый заявил, что планирует нанять адвоката, который будет представлять его интересы 27 сентября во время суда.

Неизвестно, пострадал ли кто-нибудь от действий пенсионера.