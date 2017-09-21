В США перевернулся грузовик с 21 тонной шоколада

В американском округе Албемарл, штат Виргиния, перевернулся грузовик, перевозивший 21 тонну шоколадок Hershey. 21-летний водитель фуры направлялся в город Фредериксбург, однако внезапно потерял управления и улетел в кювет. Молодой человек не пострадал. Значительная часть сладкого груза также осталась неповрежденной, сообщает WHSV.

Водитель грузовика рассказал полицейским, что он съезжал с холма и увидел перед собой легковой автомобиль, пытавшийся свернуть. У машины не были включены поворотники и тормозные они, поэтому водитель фуры решил свернуть в кювет, чтобы избежать столкновения.

Тем не менее, стражи порядка заявили, что грузовик вообще не должен был находиться на этой трассе, так как по ней запрещено ездить большегрузам. Молодого человека ждет наказание. Шоссе, где произошло ДТП, перекрыли на несколько часов, пишет vesti.ru