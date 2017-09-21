Детсады в Бельцах переполнены: дошкольные учреждения не посещают почти две тысячи детей

Почти две тысячи малышей из Бельц не посещают детские сады. Действующие дошкольные учреждения переполнены. В некоторых группах более 30 детей.



По словам врачей, сложившаяся ситуация может негативно сказаться не только на образовании детей, но и на их здоровье.



"Детей много, контакт тесный, это может привести к распространению инфекций. Кроме того, малышам не уделяют должного внимания, нарушаются условия гигиены. Одно дело научить 15 детей мыть руки, и совсем другое - обучить этому 30 малышей", - сказал врач ЦОЗ, Бэлць Вячеслав Кишларь.



Решить проблему власти планируют, открыв детский сад, который сейчас находится на ремонте.



Власти надеются, что ситуация улучшится после завершения ремонтных работ в этом детсаду, который закрыли два года назад. На ремонт выделили более четырёх с половиной миллионов леев.



"Откроем детсад №2. Затем нам предоставят информацию о том, скольких малышей приняло дошкольное учреждение. Вложения огромные, мы постарались создать все условия для детей из этого микрорайона", - сказала сотрудник мэрии Бэлць Нэля Мартынюк.



Отремонтированный детсад сможет принять около ста малышей, остальным придется ожидать очереди.

В Бельцах действуют 33 дошкольных учреждения, их посещают более девяти тысяч детей - на 159 больше, чем годом ранее.