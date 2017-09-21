ЕС выделит пять с половиной миллионов евро на финансирование двух проектов в Молдове

Евросоюз выделит пять с половиной миллионов евро на финансирование двух проектов в Молдове. Первый призван разъяснить выгоды от внедрения Соглашения об ассоциации и создании зоны свободной торговли с ЕС. Второй направлен на приведение внутреннего рынка в соответствие с европейскими стандартами.

Реализацию проектов начнут уже нынешней осенью. Их перспективы положительно оценил председатель парламента Андриан Канду. Он также сообщил, что Молдова и ЕС приступили к разработке соглашения о макрофинансовой помощи.



Его подготовку спикер назвал лучшим опровержением слов евродепутата Петраса Аустревичуса, который заявил, что ЕС приостановил финансирование нашей страны.



"Ему бы следовало более тщательно проверять информацию через те источники и инструменты, которыми он, как евродепутат, располагает. Мы уточним, нужно ли это соглашение ратифицировать в парламенте. Деньги начнут поступать, когда мы выполним первые десять условий. Мы включили их во Вторую дорожную карту. Фактически мы уже начали их выполнять", - сказал председатель парламента Андриан Канду.



За семь месяцев текущего года экспорт в ЕС достиг семисот восьмидесяти миллионов долларов. Это почти 64% от общего объема внешней торговли.







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