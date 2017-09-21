Идет строительство дороги к монастырю Цыпово

Министр регионразвития и строительства Василий Бытка ознакомился с ходом ремонта дороги к монастырю Цыпово. Завершить его должны до конца следующего года. 35 дорожных работников трудятся уже два месяца.



"Меняем щебеночный фундамент, кладем два слоя асфальта, ремонтируем водоотводы", - сказал прораб Виталие Мруг.



Участок дороги, протяженностью почти 20 километров, соединяет шесть населенных пунктов с национальной трассой Оргеев-Резина.



Стоимость ремонта превышает 80 миллионов леев. Средства выделилли из бюджета Резинского района и Фонда регионального развития.



"По плану, завершить работы на этом участке должны за 27 месяцев. Но подрядчик взял хороший темп и показывает высокую ответственность. Так что, думаю, результат будет раньше", - заявил министр регионразвития и строительства Василий Бытка.



Также министр посетил строительную площадку в Резине. Там возводят 72-квартирный социальный дом. Как сообщила глава района, на получение бесплатных квартир уже поступило 200 заявлений.



"Этим правом пользуются различные категории граждан: молодые специалисты, родители детей с особыми потребностями, инвалиды и многодетные семьи ", - сказала глава Резинского района Элеонора Граур.



Жители Резины признают: для малообспеченных семей социальное жилье - единственный шанс обрести домашний уют.





Проект стоит более двух миллионов евро. Две трети этой суммы выделил районный совет, остальное предоставил в качестве кредита Европейский банк реконструкции и развития.



