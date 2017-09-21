Составлен список лучших сувениров в Европе

Сувениры напоминают нам о местах, в которых нам довелось побывать. Многие привозят магнитики или открытки. СМИ решили помочь путешественникам и посоветовали наиболее значимые вещи, которые можно подарить на память себе или близким.

Издание The Independent рекомендует привезти из Германии, известной пышными фестивалями пива, литровую кружку, которая называется «масс».

Из итальянской Флоренции можно привезти изделие из кожи: сумку, чехол для ноутбука, ремешок. Лучше всего искать сувениры на рынке Сан-Лоренцо.

Возвращаясь из Нидерландов, покупайте сувениры из керамики. Они продаются в любой сувенирной лавке — от магнитиков, брелоков и мундштуков до кружек, чайных сервизов и декоративных статуэток.

Лучшее, что может оставить на память Австрия, — это моцарткугели, круглые конфетки с начинкой из марципана с нугой и ароматом фисташек. Это самые знаменитые кондитерские изделия в Австрии, которые впервые появились в Зальцбурге в 1890 году благодаря Полу Фюрсту, решившему назвать свое сладкое творение в честь австрийского композитора Вольфганга Амадея Моцарта.

Из Польши везите «золото Балтики» — янтарь. Магазинчики в портовом городе Гданьск просто изобилуют изделиями из янтаря.

О теплой и ласковой Португалии вам будет напоминать портвейн. Потратьте денек для поездки в волшебную долину Дору, продегустируйте различные сорта — и вы найдете бутылочку, которую захотите взять с собой, пишет moya-planeta.ru