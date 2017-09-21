Сувениры напоминают нам о местах, в которых нам довелось побывать. Многие привозят магнитики или открытки. СМИ решили помочь путешественникам и посоветовали наиболее значимые вещи, которые можно подарить на память себе или близким.
Издание The Independent рекомендует привезти из Германии, известной пышными фестивалями пива, литровую кружку, которая называется «масс».
Из итальянской Флоренции можно привезти изделие из кожи: сумку, чехол для ноутбука, ремешок. Лучше всего искать сувениры на рынке Сан-Лоренцо.
Возвращаясь из Нидерландов, покупайте сувениры из керамики. Они продаются в любой сувенирной лавке — от магнитиков, брелоков и мундштуков до кружек, чайных сервизов и декоративных статуэток.
Лучшее, что может оставить на память Австрия, — это моцарткугели, круглые конфетки с начинкой из марципана с нугой и ароматом фисташек. Это самые знаменитые кондитерские изделия в Австрии, которые впервые появились в Зальцбурге в 1890 году благодаря Полу Фюрсту, решившему назвать свое сладкое творение в честь австрийского композитора Вольфганга Амадея Моцарта.
Из Польши везите «золото Балтики» — янтарь. Магазинчики в портовом городе Гданьск просто изобилуют изделиями из янтаря.
О теплой и ласковой Португалии вам будет напоминать портвейн. Потратьте денек для поездки в волшебную долину Дору, продегустируйте различные сорта — и вы найдете бутылочку, которую захотите взять с собой, пишет moya-planeta.ru
Комментарии
- В США перевернулся грузовик с 21 тонной шоколада
- Житель Сингапура приклеивал к сиденьям в автобусе острые зубочистки
- В Одесской области сожитель убил возлюбленную и закопал тело в яме
- Грузовик раздавил женщину на пешеходном переходе в Киеве
- На проезжую часть в центре Одессы вывели слона
- В курортном поселке Лебедевка произошла стрельба: ранены четыре человека
- В Австралии построили хостел из песка
- Неизвестные жарили мясо в мусорном контейнере в Румынии
- Телефонную книгу Гитлера выставили на аукцион
- 40 человек отравились шаурмой в России
- Составлен список лучших сувениров в Европе
- Идет строительство дороги к монастырю Цыпово
- ЕС выделит пять с половиной миллионов евро на финансирование двух проектов в Молдове
- Детсады в Бельцах переполнены: дошкольные учреждения не посещают почти две тысячи детей
- В США перевернулся грузовик с 21 тонной шоколада
- Двое мужчин пытались изнасиловать девушку на Ботанике
- 40 человек отравились шаурмой в России
- В Румынии выпал снег
- Исследование: Байкал расколет Евразию и станет океаном
- Археологи нашли средневековую могилу с нечеловеческими останками
- Буря в Тимишоаре: восемь человек погибли, больше 60 пострадали
- Дмитрий Медведев, Михай Тудосе и Владимир Гройсман находятся в Молдове
- Трагедия в Одессе: в пожаре в спортивном лагере погибли дети
- Мужчину избили битами во дворе собственного дома на Буюканах
- Выходца из Сирии объявили нежелательным лицом в Молдове
-
ОВЕН
ОВЕН (21 марта - 20 апреля)
Очень вероятно, что день начнется с конфликта. Ваша сдержанность будет воспринята близким человеком как невнимание, что может привести к недоразумениям и обидам. Уделите больше внимания детям, надолго не упускайте их из виду, чтобы не потерялись или не натворили бед. Хочешь не хочешь, а придется раскошелиться, ведь всего не запланируешь.
-
ТЕЛЕЦ
ТЕЛЕЦ (21 апреля - 21 мая)
Этот день - отличное условие для активного отдыха с семьей, для занятий спортом. Вас может ожидать много неотложной работы дома. Хороший момент для начала ремонта, переделок в квартире, покупки мебели. Будьте осторожны с электроприборами.
-
БЛИЗНЕЦЫ
БЛИЗНЕЦЫ (22 мая - 21 июня)
Сегодня Вы бодры и инициативны, все дела будут удаваться. Все вопросы, скорее всего, разрешается с выгодой для Вас. Невозможность выполнить некоторые из них вызовет раздражение. Вероятно получение премии.
-
РАК
РАК (22 июня - 23 июля)
День благоприятен для строителей, для занятых в сферах техники и услуг. И будьте внимательны в выборе партнеров - возможно, это надолго. Сегодня не спешите давать согласие, иначе возможны ошибки, чреватые серьезными последствиями в отношениях с людьми. Будьте осторожны с автомобилем.
-
ЛЕВ
ЛЕВ (24 июля - 23 августа)
На службе сегодня вам следует быть крайне осторожным и внимательным. Лень и невнимательность могут свести на нет все ваши достижения. Проявляйте сдержанность, не идите напролом - и Вам представится возможность достичь задуманного. Но не принимайте все так близко к сердцу.
-
ДЕВА
ДЕВА (24 августа - 23 сентября)
Энергии у Вас сегодня хоть отбавляй. Не исключено, что вечер Вы проведете с близким человеком в романтичной обстановке при свечах. При встрече с любимым человеком, возможны серьезные осложнения отношений, вплоть до размолвки. Вечером хорошо размяться в тренажерном зале.
-
ВЕСЫ
ВЕСЫ (24 сентября - 23 октября)
Сегодня такой день, когда стоит отдаться целиком и полностью захватившему Вас чувству. Напряженная домашняя атмосфера побудит Вас провести вечер в обществе друзей. Если решается жилищный вопрос, то необходимо будет "покрутиться", чтобы не остаться в дураках. Перегрузки чреваты нервным срывом.
-
СКОРПИОН
СКОРПИОН (24 октября - 22 ноября)
Сегодня будьте тише воды, ниже травы. Возможны деловые встречи или телефонные переговоры с друзьями или родственниками. Поэтому расплатитесь с кредиторами, тем более, что вскоре финансовые трудности сменит успех. Влияние планет нейтральное - можно заниматься своим здоровьем, хозяйственными делами.
-
СТРЕЛЕЦ
СТРЕЛЕЦ (23 ноября - 21 декабря)
День чреват для Вас любовными переживаниями, разочарованиями, интригами. Встреча с друзьями обещает интересный вечер. Ваша коммуникабельность располагает к встречам с друзьями и близкими людьми. Успешным окажется обращение в органы власти.
-
КОЗЕРОГ
КОЗЕРОГ (22 декабря - 20 января)
Cсегодня есть опасность попасть под влияние собственных иллюзий и самообмана. Сегодня домашних животных вести к ветеринару не следует, по возможности отложите это мероприятие на несколько дней. Дела назначенные на сегодня, пройдут на редкость удачно. Пришло время пожинать плоды.
-
ВОДОЛЕЙ
ВОДОЛЕЙ (21 января - 19 февраля)
Вы почувствуете сегодня эмоциональный подъем, однако ни в коем случае не теряйте благоразумия. Вы постепенно утратите чувство уверенности в себе. Попытки начать что-либо новое не увенчаются успехом, встречи, назначенные на сегодня, отменятся по независящим от Вас причинам. Вероятна новая романтическая связь.
-
РЫБЫ
РЫБЫ (20 февраля - 20 марта)
Сегодня Вы получите удовольствие от любой физической нагрузки - так Вы сбросите накопившееся напряжение. Не исключено, что подведут те, на кого Вы надеялись. Сделаете все запланированное на сегодня, решите спорные вопросы с соседями, и вы успеете подготовиться к приходу гостей. Помогите окружающим и они будут Вам благодарны.
|Banca Nationala a Moldovei
авторы DW