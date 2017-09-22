Крупный улов: контрабандные сигареты на 11 млн леев обнаружены на яхте возле Констанции

Более 250 тысяч пачек контрабандных сигарет обнаружили на борту яхты в Черном море возле порта в румынской Констанце.

Как сообщают в пограничной полиции, на судне находился один гражданин Молдовы и три украинца.



Сигареты приобрели в магазине Duty Free в Констанце, их стоимость составляет порядка двух с половиной миллионов румынских леев, что равно более 11-ти миллионам молдавских леев.



Обнаруженный товар конфисковали, мужчин - задержали.