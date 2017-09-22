Появилось фото нового смартфона BlackBerry "без клавиатуры"

В Сети были обнародованы фото будущего смартфона BlackBerry Krypton, который, по слухам, будет без физической клавиатуры, передает PhoneArena. Новинка получит стилизованный под карбон корпус и защиту от воды и пыли по стандарту IP67.

По части других характеристик известно, что смартфон будет иметь сканер отпечатков пальцев, экран с разрешением Full HD, процессор Snapdragon 625 или 626. Также ожидается, что объем оперативной памяти у новинки составит 4 ГБ.

Батарея у гаджета будет относительно долгоиграющей - ее емкость составит 4000 мАч, пишет korrespondent.net